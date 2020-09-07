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13:36 07.09.2020

Загрузка коек COVID-19 превышает 50% в 7 областях и Киеве – данные Минздрава

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Загрузка коек COVID-19 превышает 50% в 7 областях и Киеве – данные Минздрава

Загрузка коек пациентами с подтвержденными и подозрительными случаями COVID-19 по состоянию на 6 сентября превысила порог в 50% в семи регионах и Киеве, следует из обнародованных на сайте Министерства здравоохранения в понедельник данных.

По данным ведомства, более 50% коек, отведенных для пациентов с COVID-19, загружены в Киеве (55,1%), Винницкой (53,2%), Ивано-Франковской (62,9%), Львовской (50,0%), Одесской (66,1%), Тернопольской (55,9%), Черниговской (67,8%) и Черновицкой (59,2%) областях.

Количество новых случаев на 100 тыс. населения за 14 дней превышает установленный показатель в 40 чел. в Киеве, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

При этом общий показатель количества новых случаев в Украине составляет 82,2 на 100 тыс. населения, а загруженность коек пациентами и подозрительными с COVID-19 – 44,8%.

Охват тестированием во всех регионах соответствует установленному Минздравом критерию.

Теги: #киев #коронавирус
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