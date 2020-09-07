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13:30 07.09.2020

Умань в этом году для празднования еврейского нового года посетят 3 тыс. паломников – Аваков

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Умань в этом году для празднования еврейского нового года посетят 3 тыс. паломников – Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что в 2020 года Умань (Черкасская обл.) для празднования еврейского нового года Рош ха-Шана посетят около 3 тыс. паломников.

"По разным подсчетам ежегодно в Умань для празднования еврейского нового года приезжало 30-40 тыс. чел.к, в этом году в связи со всемирной пандемией город посетят около 3 тыс. чел. Все паломники, прибывшие в Украину до введенного правительством временного запрета на въезд иностранцев, пройдут тесты на COVID-19", - сказал Аваков во время совещания с участием главы Нацполиции Игоря Клименко, мэра Умани Александра Цебрия, а также представителей МИД и Минкульта в понедельник, сообщает пресс-служба МВД.

По словам министра, во время Рош ха-Шана в Умани будут введены технические ограничения:

"Мы понимаем все риски, связанные с празднованием Рош ха-Шана. Подразделения МВД будут обеспечивать правопорядок и безопасность на улицах Умани. Мы сделаем все возможное, чтобы эти мероприятия прошли спокойно и безопасно", - добавил Аваков.

Теги: #хасиды #аваков #умань
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