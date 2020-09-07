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13:20 07.09.2020

Во Львове два класса перевели на удаленное обучение из-за коронавируса у сотрудников и учеников

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Во Львове два класса перевели на удаленное обучение из-за коронавируса у сотрудников и учеников

По одному классу во львовских школах "Джерельце" и №46 перевели на дистанционное обучение в связи с позитивными тестами у ассистента учителя и одного из учеников, сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на данные начальницы городского управления образования Зоряны Довганык.

"С сегодняшнего дня остановлена работа одного класса в школе "Джерельце". В пятницу получили позитивный ПЦР-анализ у ассистента учителя, поэтому только один класс будет учиться дистанционно. Кроме того, сегодня получили информацию о том, что у одного из учеников школы №46 подтвердили коронавирус, поэтому весь класс переходит на дистанционное обучение на 14 дней", – цитирует пресс-служба Довганык в понедельник.

Также во Львове в связи с коронавирусом с минувшей недели не работают два детских сада. По словам Довганык, в данное время детсады посещают 39% от общей численности детей.

По состоянию на утро 7 сентября во Львовской области зафиксировали 15 695 случаев инфицирования коронавирусом, из них 442 — летальные. За минувшие сутки лабораторные центры провели 1 410 ПЦР-тестов, из которых 188 оказались позитивными.

Теги: #львов #школа #коронавирус
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