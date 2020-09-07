События

12:40 07.09.2020

На большей части территории Украины в ближайшие дни похолодает

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На большей части территории Украины в ближайшие дни похолодает

В ближайшие сутки, 8 сентября, с Центральной Европы на территорию Украины будет перемещаться более прохладный и влажный воздух атлантического происхождения, лищь юг и восток останутся в теплой воздушной массе, сообщает в понедельник Укргидрометцентр.

Во вторник ночью и утром в Украине, кроме восточной, южной части и Днепропетровской области, днем в северо-восточных, местами Черкасской и Кировоградской областях дожди, кое-где с грозами. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 8-14°, в южной части 15-20°; днем 19-24°, на юге, востоке страны и в Днепропетровской области 25-30°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 12-15°.

В Киеве - ночью и утром дождь, возможна гроза; днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 20-22°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 08 сентября самая высокая температура днем была 32,7 в 2008г., самая низкая ночью 3,3 в 1991г.

9 сентября в Украине без осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 8-13°, на побережье морей 15-17°; днём 18-23°, на юге страны до 27°.

В Киеве - без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 20-22°.

7 сентября в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 21-24°, в Днепре в пределах Киева 21°.

Теги: #погода #прогноз
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