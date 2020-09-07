Кличко призвал руководство вузов обеспечить соблюдение всех санитарных норм в студенческих общежитиях

Мэр Киева Виталий Кличко призвал руководителей 90 высших учебных заведений обеспечить соблюдение всех санитарных норм в студенческих общежитиях.

"Отдельно хочу обратиться к руководителям высших учебных заведений, которые подчиняются Минобразования, но расположены в Киеве. Студенты, а их в 90 вузах столицы - 350 тыс. - вернулись к учебе. И более 100 тыс. студентов живут в общежитиях", - отметил мэр Киева в ходе онлайн пресс-конференции в понедельник.

В связи с этим мэр руководителей учреждений и руководителей общежитий призывал обеспечить и контролировать соблюдение всех санитарных норм.

"Потому вспышки заболевания приведут как к нагрузке на медучреждения города, так и к закрытию общежитий и учебных заведений", - сказал Кличко.