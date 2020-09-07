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12:27 07.09.2020

В Киеве 244 новых случая коронавируса за сутки, всего в больницах находятся более 900 больных – Кличко

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В Киеве 244 новых случая коронавируса за сутки, всего в больницах находятся более 900 больных – Кличко

У 244 жителей Киева обнаружили прошедшие сутки заболевания коронавирус. Двое больных умерли, сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Ситуация у нас, к сожалению, не улучшается. За минувшие сутки обнаружили еще 244 больных. Два человека умерли. Всего коронавирус унес жизни 242 киевлян. А подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 15 276", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции ву понедельник.

Среди заболевших: 138 женщин в возрасте от 19 до 81 года и семь девочек от пяти до 17 лет. А также 95 мужчин в возрасте от 18 до 96 лет и четверо мальчиков от 2 лет до 16. Заболели также 14 медиков.

В больницы столицы попали 24 пациента. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 28 человек. Всего коронавирус преодолели 4 759 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 50, Дарницком- 36, Соломенском районе - 28 случаев", - отметил Кличко.

Мэр также сообщил, что в столичных больницах сейчас находятся 909 больных коронавирусом. 174 из них - в тяжелом состоянии, 12 – подключены к аппаратам ИВЛ.

"Хочу отметить, что в течение последних двух недель увеличилось количество больных, нуждающихся в госпитализации. Сегодня в стационарах столичных медучреждений лечатся 909 больных коронавирусом. Из них 14 детей. 174 пациента - в тяжелом состоянии, 234 получают кислородную поддержку, 12 - под аппаратами ИВЛ. Еще 97 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус", - сообщил Кличко.

Он отметил, что не отступает и пневмония. За минувшие сутки с таким диагнозом госпитализировали 30 пациентов. В общем воспаление легких в столичных медучреждениях сегодня лечат 460 больных.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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