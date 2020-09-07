Одного из лидеров белорусской оппозиции Колесникову могли задержать сотрудники силовых структур, сообщают ее соратники

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, возможно, задержана в центре Минска, сообщил "Интерфаксу" член президиума совета Павел Латушко.

"Мы получили подтверждение о том, что, предположительно, Марию задержали в центре Минска", - сказал он.

Он добавил, что еще несколько представителей совета не выходят на связь. "Антон Родненков и Иван Кравцов не выходят на связь. Мы также получили этому подтверждение. Где они и что с ними неизвестно", - сказал он.

Латушко предположил, что возможное задержание Колесниковой связано с ее деятельностью в совете. "Мы можем лишь предполагать, но очевидно, что власти делают все, чтобы максимально воспрепятствовать работе совета", - сказал он.

Ранее портал TUT.by со ссылкой на очевидцев сообщил, что "Колесникову утром 7 сентября возле Национального художественного музея неизвестные люди посадили в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении".