События

11:51 07.09.2020

Лжеминеру киевского банка грозит до 6 лет тюрьмы – прокуратура

1 мин читать
Лжеминеру киевского банка грозит до 6 лет тюрьмы – прокуратура

Киевская местная прокуратура № 4 утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который совершил заведомо ложное сообщение о заминировании одного из столичных банков.

"Так, используя собственный мобильный телефон, 56-летний киевлянин решил пошутить и совершил звонок по спецлинии "102", сообщив о подготовке взрыва в отделении банка по ул. Е. Сверстюка в Днепровском районе г.Киев", - сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в понедельник.

Для проверки указанного сообщения были задействованы силы и средства Днепровского управления полиции в Киеве, Государственной пожарно-спасательной части района, отдела взрыво-технических исследований ГУМВД Украины в Киеве и отдела кинологической службы ГУМВД Украины Киеве, в результате чего была дезорганизована работа указанных служб и подразделений по выполнению возложенных на них законом обязанностей.

"По результатам предварительного расследования обвинительный акт в отношении злоумышленника по ч.1 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, угрожающего безопасности граждан и повреждения объекта собственности) направлено в Днепровский районный суд г.Киева для рассмотрения по существу. За совершенное мужчине грозит до 6 лет лишения свободы", - добавили в городской прокуратуре.

Теги: #киев #минирование #прокуратура
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:52 07.09.2020
Киев завершает подготовку к следующему отопительному сезону - Кличко

Киев завершает подготовку к следующему отопительному сезону - Кличко

12:37 07.09.2020
Кличко призвал руководство вузов обеспечить соблюдение всех санитарных норм в студенческих общежитиях

Кличко призвал руководство вузов обеспечить соблюдение всех санитарных норм в студенческих общежитиях

12:27 07.09.2020
В Киеве 244 новых случая коронавируса за сутки, всего в больницах находятся более 900 больных – Кличко

В Киеве 244 новых случая коронавируса за сутки, всего в больницах находятся более 900 больных – Кличко

16:11 06.09.2020
Сообщено о подозрении мужчине, избившему священнослужителя в Киеве – прокуратура

Сообщено о подозрении мужчине, избившему священнослужителя в Киеве – прокуратура

12:42 06.09.2020
В Киеве за сутки коронавирус обнаружили еще у 240 человек, 6 больных умерли, госпитализировали 47 – Кличко

В Киеве за сутки коронавирус обнаружили еще у 240 человек, 6 больных умерли, госпитализировали 47 – Кличко

11:16 05.09.2020
За сутки в Киеве выявили 315 новых случаев COVID-19, 4 человека скончались - Кличко

За сутки в Киеве выявили 315 новых случаев COVID-19, 4 человека скончались - Кличко

12:40 04.09.2020
Кличко: В Киеве 319 новых случаев коронавируса, 8 больных умерли, 59 - госпитализировали

Кличко: В Киеве 319 новых случаев коронавируса, 8 больных умерли, 59 - госпитализировали

12:39 04.09.2020
Две школы Киева перевели на дистанционное обучение из-за заболевания учителей коронавирусом - Кличко

Две школы Киева перевели на дистанционное обучение из-за заболевания учителей коронавирусом - Кличко

01:16 04.09.2020
Гроза ожидается в ночь на пятницу в Киеве

Гроза ожидается в ночь на пятницу в Киеве

19:36 03.09.2020
Cпасатели ликвидировали пожар на 24 этаже киевского жилого дома

Cпасатели ликвидировали пожар на 24 этаже киевского жилого дома

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава Житомирской ОГА надеется, что регион не попадет в "красную зону", но готов обеспечить выполнение всех решений центральной власти

В Украине за сутки COVID-19 заболели 2 174 человека, 31 умер, 379 выздоровели

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе дважды нарушили перемирие, один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения

Более 1,6 млн человек в Японии получили приказ о срочной эвакуации из-за тайфуна "Хайшен"

Провокации НВФ в зоне ООС являются очевидными попытками сорвать режим прекращения огня на Донбассе – Кулеба

ПОСЛЕДНЕЕ

На большей части территории Украины в ближайшие дни похолодает

Одного из лидеров белорусской оппозиции Колесникову могли задержать сотрудники силовых структур, сообщают ее соратники

На акциях протеста в Беларуси 6 сентября задержано 633 человека

Глава Житомирской ОГА надеется, что регион не попадет в "красную зону", но готов обеспечить выполнение всех решений центральной власти

Индия вышла на второе место в мире по числу заражений COVID-19, выявлено свыше 4 млн случаев

НСЗУ выплатила медучреждениям около 3,5 млрд грн за предоставление помощи пациентам с COVID-19

В ВСУ за сутки выявили три новых случая заболевания COVID-19

Минздрав поручит регионам дополнительно подготовить 15 тыс. коек COVID-19 - Степанов

Кабмин утвердил механизм доплат медикам с 1 сентября через НСЗУ – Степанов

Начат финальный этап операции по поднятию и отбуксировке танкера Delfi - Криклий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА