Лжеминеру киевского банка грозит до 6 лет тюрьмы – прокуратура

Киевская местная прокуратура № 4 утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который совершил заведомо ложное сообщение о заминировании одного из столичных банков.

"Так, используя собственный мобильный телефон, 56-летний киевлянин решил пошутить и совершил звонок по спецлинии "102", сообщив о подготовке взрыва в отделении банка по ул. Е. Сверстюка в Днепровском районе г.Киев", - сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в понедельник.

Для проверки указанного сообщения были задействованы силы и средства Днепровского управления полиции в Киеве, Государственной пожарно-спасательной части района, отдела взрыво-технических исследований ГУМВД Украины в Киеве и отдела кинологической службы ГУМВД Украины Киеве, в результате чего была дезорганизована работа указанных служб и подразделений по выполнению возложенных на них законом обязанностей.

"По результатам предварительного расследования обвинительный акт в отношении злоумышленника по ч.1 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, угрожающего безопасности граждан и повреждения объекта собственности) направлено в Днепровский районный суд г.Киева для рассмотрения по существу. За совершенное мужчине грозит до 6 лет лишения свободы", - добавили в городской прокуратуре.