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11:42 07.09.2020

Глава Житомирской ОГА надеется, что регион не попадет в "красную зону", но готов обеспечить выполнение всех решений центральной власти

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Глава Житомирской ОГА надеется, что регион не попадет в "красную зону", но готов обеспечить выполнение всех решений центральной власти

Глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко надеется, что регион не попадет в "красную" зону распространения коронавирусной инфекции, но при этом подчеркнул, что готов обеспечить выполнение всех решений центральной власти.

"У меня, во-первых, есть очень искренняя надежда, что Житомир и Житомирская область не попадут в красную зону. У меня огромная надежда. Но в случае, если мы попадем туда, мы будем принимать те решения, которые будут приняты Кабинетом министров и будем их выполнять. Однозначно", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Бунечко отметил, что он не участвует в местных выборах, и ему не нужна политика. "Я понимаю, что я, как представитель президента в Житомирской области, буду полностью имплементировать решение Кабинета министров, и, когда нужно, с помощью жестких мер", - подчеркнул он.

Бунечко указал, что на сегодняшний день все больницы области обеспечены средствами индивидуальной защиты, выплаты врачам осуществляются в полном объеме.

"У нас 95% врачей, которые борются с COVID-19, застрахованы, и мы эту цифру доведем до 100% в ближайшие дни. Мы сейчас активно работаем над обеспечением больниц кислородом. Мне фактически ежедневно докладывают о подключении новых койко-мест к кислороду. Я четко понимаю, что мы, к сожалению, имеем такую тенденцию, что вторая волна нас может не обойти. К сожалению. Но мы к этому готовимся. Так, как готовились к первой волны, так и сейчас, непосредственно, готовимся и ко второй волне", - рассказал он.


Полный текст интервью будет опубликован на главной странице агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #бунечко #житомирская_область
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