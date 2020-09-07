События

10:37 07.09.2020

НСЗУ выплатила медучреждениям около 3,5 млрд грн за предоставление помощи пациентам с COVID-19

1 мин читать
НСЗУ выплатила медучреждениям около 3,5 млрд грн за предоставление помощи пациентам с COVID-19

Национальная служба здоровья (НСЗУ) за апрель-июль выплатила медучреждениям около 3,5 млрд грн за предоставление помощи пациентам с COVID-19, сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"НСЗУ в апреле-июле профинансировала около 3,5 млрд грн за предоставления помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением. В том числе 2,5 млрд грн получили медучреждения, предоставляющие стационарную помощь, 784 млн грн – 25 центров экстренной-медпомощи, 147 млн грн получили медучреждения, в которых работают мобильные бригады (935 медучреждений, 1,6 тыс. мобильных бригад)",- сказала она.

Помимо этого замминистра добавила, что НСЗУ заключает договоры на переходное финансирование с медучреждениями, которые по программе медгарантий получили меньшее финансирование чем по медсубвенции.

"Более 600 медучреждений подали заявки на переходное финансирование от НСЗУ, 31 из них уже получило положительный ответ от НСЗУ ",- сказала Микичак.

Теги: #нсзу #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:56 07.09.2020
Индия вышла на второе место в мире по числу заражений COVID-19, выявлено свыше 4 млн случаев

Индия вышла на второе место в мире по числу заражений COVID-19, выявлено свыше 4 млн случаев

10:17 07.09.2020
В ВСУ за сутки выявили три новых случая заболевания COVID-19

В ВСУ за сутки выявили три новых случая заболевания COVID-19

10:16 07.09.2020
Минздрав поручит регионам дополнительно подготовить 15 тыс. коек COVID-19 - Степанов

Минздрав поручит регионам дополнительно подготовить 15 тыс. коек COVID-19 - Степанов

10:08 07.09.2020
Кабмин утвердил механизм доплат медикам с 1 сентября через НСЗУ – Степанов

Кабмин утвердил механизм доплат медикам с 1 сентября через НСЗУ – Степанов

10:05 07.09.2020
Количество болеющих Covid-19 выросло во всех областях Украины и в Киеве – СНБО

Количество болеющих Covid-19 выросло во всех областях Украины и в Киеве – СНБО

09:47 07.09.2020
Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 27 млн, число жертв - 880 тыс. - университет Хопкинса

Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 27 млн, число жертв - 880 тыс. - университет Хопкинса

09:23 07.09.2020
Президент Бразилии подвергся критике за скептицизм в отношении вакцинации от COVID-19

Президент Бразилии подвергся критике за скептицизм в отношении вакцинации от COVID-19

09:11 07.09.2020
В Украине за сутки COVID-19 заболели 2 174 человека, 31 умер, 379 выздоровели

В Украине за сутки COVID-19 заболели 2 174 человека, 31 умер, 379 выздоровели

08:31 07.09.2020
Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 27 млн, число жертв - 880 тысяч

Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 27 млн, число жертв - 880 тысяч

04:49 07.09.2020
На Буковине 163 новых случая заболевания Covid-19, регион не готов к ослаблению карантина

На Буковине 163 новых случая заболевания Covid-19, регион не готов к ослаблению карантина

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки COVID-19 заболели 2 174 человека, 31 умер, 379 выздоровели

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе дважды нарушили перемирие, один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения

Более 1,6 млн человек в Японии получили приказ о срочной эвакуации из-за тайфуна "Хайшен"

Провокации НВФ в зоне ООС являются очевидными попытками сорвать режим прекращения огня на Донбассе – Кулеба

На Донбассе погиб военнослужащий ВСУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Начат финальный этап операции по поднятию и отбуксировке танкера Delfi - Криклий

СБУ вывела из ОРДО боевика-свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине

ЕЦБ добьется гендерного баланса в исполнительном совете в случае назначения женщины вместо уходящего Мерша

Италия испытывает проблемы с принятием политических решений, считается в Европе "колонией Китая" - лидер партии "Лига"

В двух районах Луганской области продолжается тушение отдельных очагов тления сухой травы, кустарников и лесной подстилки

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе дважды нарушили перемирие, один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения

Более 1,6 млн человек в Японии получили приказ о срочной эвакуации из-за тайфуна "Хайшен"

Мэр Одессы: после поднятия танкера Delfi его отбуксируют в Черноморск

Великобритания и ЕС должны договориться о сделке по Brexit до 15 октября - Джонсон

В Ровенской области зафиксировали 49 новых случаев инфицирования коронавирусом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА