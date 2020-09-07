В ВСУ за сутки выявили три новых случая заболевания COVID-19

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки подтверждены 3 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 7 сентября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 638 человек. Всего за время пандемии выздоровели – 1 306 человек, летальных исходов – 6", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке понедельник.

Всего на изоляции (в том числе самоизоляции) находится 654 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 58 человек.

Так, из трех новых случаев заболевания COVID-19 на лечении в учреждениях здравоохранения находится два человека (Житомирский военный госпиталь - 1 военнослужащий, Староконстантиновская ЦРБ – 1 сотрудник ВСУ).

Также на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится один военнослужащий (Винницкая область).

Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 2 174 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, при этом 379 человек выздоровели, 31 ранее заболевший умер. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 72 585 человек, что на 1 764 больше, чем днем ранее.