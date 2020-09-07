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10:08 07.09.2020

Кабмин утвердил механизм доплат медикам с 1 сентября через НСЗУ – Степанов

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Кабмин утвердил механизм доплат медикам с 1 сентября через НСЗУ – Степанов

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в понедельник утвердил постановление, регулирующее механизм доплат медикам через Национальную службу здоровья (НСЗУ), сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"Кабмин утвердил постановление, регулирующее механизм доплат через НСЗУ к зарплатам медиков. То есть, необходимо было принять решение о порядке реализации 5,995 млрд грн выделенных средств. После публикации решения больницы смогут заключить договоры с НСЗУ и до конца сентября начать получать средства",- сказал он.

По словам министра, правительство также утвердило перечень закупочных организаций и приняло решение, позволяющее осуществлять выплаты медучреждению Ривненской области, которое не автономизировалось.

"Принято постановление относительно утверждения перечня специализированных организаций через которые закупаются лексредства. Также принято постановление, позволяющее заключить договор о медобслуживании населения с медучреждением города Вараш (Ривненская обл.), которое пребывает в процессе автономизации, но предоставляет медпомощь и должно получать средства",- сказал Степанов.

Теги: #медики #нсзу #степанов #кабмин
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