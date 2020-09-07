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10:07 07.09.2020

Начат финальный этап операции по поднятию и отбуксировке танкера Delfi - Криклий

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Начат финальный этап операции по поднятию и отбуксировке танкера Delfi - Криклий

Специалисты начинают финальный этап операцию по поднятию и отбуксировке затонувшего возле одесского пляжа танкера Delfi, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Все испытания завершены, экологическое состояние в норме. Полная готовность к завершающей операции, которая включает: откачку воды из танков, куда она была подана специально для обеспечения устойчивого состояния на почве (были высокие волны и ветер на днях); испытания водотечности; перемещение на глубину; заведение тросов и устройств для связанности танкера между баржей ДМ и плавкраном "Атлас-4"; убеждение в возможности перехода из акватории и собственно переход", - написал он на своем Telegram-канале в воскресенье.

Министр отметил, что эвакуацией танкера занимается ООО "Краншип" группы "Траншип" Андрея Иванова, а также компании "Бруклин-Киев" Юрия Губанкова, "Морское инженерное бюро" Геннадия Егорова, ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) во главе с Александром Голодницким и Одесский филиал АМПУ во главе с Русланом Сахаутдиновым.

Как сообщалось, глава Государственной экологической инспекции Андрей Мальованый в пятницу, 4 сентября, сообщил, что работы по поднятию и стабилизации затонувшего возле Одессы танкера Delfi (принадлежит компании Mister Drake PC) вновь стали причиной разлива нефтепродуктов.

Ранее специалисты ООО "Краншип" 26 августа 2020 года поставили затонувший возле одесского пляжа танкер Delfi на ровный киль.

Танкер Delfi под флагом Молдовы потерпел бедствие в Одесском заливе в ноябре 2019 года – судно сорвало с якоря. Его владелец должен был до 31 марта 2020 года принять меры для подъема и удаления затонувшего танкера из акватории Одесского морского порта. 1 апреля дело взяла под контроль генпрокурор, а 22 июня прокуратура Одесской области начала уголовное производство по факту непринятия мер по ликвидации последствий экологического загрязнения морской воды нефтепродуктами.

ГП "Администрация морских портов Украины" объявило конкурс на подъем затонувшего на одесском пляже танкера Delfi с начальной суммой 25 млн грн, так как 27 июля этот процесс перешел к государству после неудачных попыток за счет судовладельца, а экспертная комиссия ГСЧС Украины окончательно признала ситуацию как чрезвычайную местного уровня.

11 августа началась подготовка к очередной попытке эвакуации севшего на мель рядом с одесским пляжем "Дельфин" танкера Delfi, которую предпримет компания "Краншип" за средства "Бруклин-Киев".

"Родился новый план подъема танкера. Внеконкурсное предложение, которое дает государству возможность не тратить на эту операцию бюджетные деньги, уже на выходных начали реализовывать", – написал совладелец группы терминалов TIS и буксирной компании P&O Maritime Ukraine Андрей Ставницер на своей странице в Facebook.

Теги: #delfi #криклий #танкер
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