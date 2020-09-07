Количество болеющих Covid-19 выросло во всех областях Украины и в Киеве – СНБО

Количество больных коронавирусной болезнью Covid-19 за минувшие сутки выросло в Киеве и во всех 24 областях Украины, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в понедельник утром.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (244), Львовской (186), Тернопольской (165), Черновицкой (163) и Ивано-Франковской (161) областях.

В целом за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтвержден 31 новый случай заболевания Covid-19 и 2 - смерти, сейчас в области болеет 1 299 человек (на 29 больше за сутки);

- в Волынской области 55 человек заболели и 11 – выздоровления за сутки, сейчас болеет 1 635 человек (на 44 больше за сутки);

- в Днепропетровской области 70 новых случаев заболевания и 3 случая смерти, сейчас болеет 1 446 человек (на 67 больше за сутки);

- в Донецкой области 3 человека заболели, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеет 690 человек (на 3 больше за сутки);

- в Житомирской области 68 человек заболели и 2 – скончались, сейчас болеет 1 583 человек (на 66 больше за сутки);

- в Закарпатской области 42 новых случая заболевания, и 38 – выздоровления, сейчас болеет 4 252 человек (на 4 больше за сутки);

- в Запорожской области 49 человек заболели, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеет 914 человек (на 49 больше за сутки);

- в Ивано-Франковской области зафиксировано 161 новый случай заболевания, 3 случая смерти и 22 – выздоровления, сейчас болеет 6 170 человек (на 136 больше за сутки);

- в Киеве 244 новых случая заболевания, 2 человека умерли и 27 – выздоровели, сейчас болеет 10 283 человека (на 215 больше за сутки);

- в Киевской области 86 человек заболели и 71 – выздоровел, сейчас болеет 1 988 человек (на 15 больше за сутки);

- в Кировоградской области 4 человека заболели, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеет 91 человек (на 4 больше за сутки);

- в Луганской области 3 человека заболели, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеет 206 человек (на 3 больше за сутки);

- во Львовской области подтверждено 186 новых случаев заболевания Covid-19, 5 случаев смерти и 10 случаев выздоровления, сейчас болеют 10 684 человека (на 171 больше за сутки);

- в Николаевской области 84 новых случая заболевания, 2 случая смерти и 1 – выздоровления, сейчас болеет 1 009 человек (на 81 больше за сутки);

- в Одесской области 145 человек заболели и 1 умер, сейчас болеет 6 376 человек (на 144 больше за сутки);

- в Полтавской области 28 человек заболели, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеет 386 человек (на 28 больше за сутки);

- в Ривненской области 102 новых случая заболевания, 1 случай смерти и 50 – выздоровления, сейчас болеет 2 569 человек (на 51 больше за сутки);

- в Сумской области 105 новых случаев заболевания и 17 – выздоровления, сейчас болеет 1 111 человек (на 88 больше за сутки);

- в Тернопольской области 165 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 37 – выздоровления, сейчас болеют 3 844 человек (на 127 больше за сутки);

- в Харьковской области 139 новых случаев заболевания, 4 случая смерти и 53 – выздоровления, сейчас болеют 7 285 человек (на 82 больше, чем днем ранее);

- в Херсонской области 4 человека заболели, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеют 184 человека (на 4 больше за сутки);

- в Хмельницкой области 95 новых случаев заболевания и 1 – выздоровления, сейчас болеет 1 645 человек (на 94 больше за сутки);

- в Черкасской области 56 человек заболели, случаев смерти и выздоровления не зафиксировано, сейчас болеет 877 человек (на 56 больше за сутки);

- в Черновицкой области 163 новых случая заболевания, 5 человек умерли и 41 – выздоровел, сейчас болеет 4 320 человек (на 117 больше за сутки);

- в Черниговской области 86 новых случаев заболевания, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеет 1 738 человек (на 86 больше за сутки).

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 2 174 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, при этом 379 человек выздоровели, 31 ранее заболевший умер. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 72 585 человек, что на 1 764 больше, чем днем ранее.