СБУ вывела из ОРДО боевика-свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине

Контрразведка Службы безопасности Украины вывела из временно оккупированной территории Донецкой области бывшего боевика так называемого танкового батальона террористической организации "ДНР", который предоставил важные сведения о вооруженной агрессии РФ в Украине.

Как сообщает пресс-центр СБУ, мужчина сообщил правоохранителям об участии кадровых российских военных в координации действий наемников, поставке танков и другой военной техники из РФ, подготовке членов незаконных вооруженных формирований (НВФ) инструкторами-военнослужащими ВС РФ в лагерях и на полигонах недалеко от Ростова-на-Дону.

"Проверка Службы безопасности Украины подтвердила, что лицо не принимало непосредственного участия в боевых действиях и не совершало других тяжких и особо тяжких преступлений", - сказано в сообщении.

Так, решением суда экс-боевик освобожден от уголовной ответственности на основании ч.2 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины.