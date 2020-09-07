Италия испытывает проблемы с принятием политических решений, считается в Европе "колонией Китая" - лидер партии "Лига"

Правительство Италии продемонстрировало неспособность принимать решения, что привело к положению, когда страна рассматривается в качестве "колонии Китая", заявил бывший глава МВД Италии и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини.

"(За прошедший год - ИФ) все шаги блокировались, они (политики - ИФ) спорили обо всем", - приводят слова Сальвини западные СМИ.

Год назад премьер Джузеппе Конте сформировал новое правительство Италии: в совет министров вошли, в основном, представители партии "Движение пять звезд", которое присутствовало и в прежней правящей коалиции, а также Демократической партии. Партия "Лига", ранее разорвавшая коалиционное соглашение с "Движением пять звезд", таким образом, стала оппозиционной.

Между тем, по словам Сальвини, "неприемлемо, что в Европе... Италию рассматривают в качестве китайской колонии, "троянского коня" китайской диктатуры".

"Каждое евро китайских инвестиций в жизненно важную инфраструктуру необходимо проанализировать, и в определенных случаях заморозить", - сказал политик.

Он также заявил, что настало время для Италии самостоятельно определять свое будущее, и добавил, что его партия "Лига" хочет "трансформировать Италию в более современную, эффективную страну".

СМИ напоминают, что позднее в сентябре в семи областях Италии пройдут выборы.

СМИ также указывают, что Италия пытается поддерживать хорошие отношения с КНР, несмотря на негативный эффект, который оказала на эти связи пандемия коронавируса, и попытки США исключить китайскую компанию Huawei из проектов развертывания сетей 5G.

23 марта 2019 года вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо и председатель Госкомитета КНР по развитию и реформам Хэ Лифэн подписали меморандум о взаимопонимании в рамках китайской инициативы "Один пояс - один путь". Речь идет о сотрудничестве в рамках проектов "Экономический пояс Шелкового пути" и "Инициатива морского Шелкового пути XXI века".