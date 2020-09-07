В Украине за сутки COVID-19 заболели 2 174 человека, 31 умер, 379 выздоровели

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 2 174 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, при этом 379 человек выздоровели, 31 ранее заболевший умер, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

Днем ранее, 6 сентября, было 2 107 новых инфицированных COVID-19, 5 сентября, был зафиксирован рекорд заболеваемости - 2 836 новых инфицированных за сутки; 4 сентября было 2 495 новых случаев; 3 сентября сообщалось о 2430 заболевших, 2 сентября было 2 495 новых инфицированных.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро понедельника 138 068 человек, умерли с начала пандемии от COVID-19 2 877 человек, выздоровели - 62 606 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 72 585 человек, что на 1 764 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (244), Львовской (186), Тернопольской (165), Черновицкой (163) и Ивано-Франковской (161) областях.

Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 123 подозрения на заболевание COVID-19.