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08:03 07.09.2020

В двух районах Луганской области продолжается тушение отдельных очагов тления сухой травы, кустарников и лесной подстилки

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В двух районах Луганской области продолжается тушение отдельных очагов тления сухой травы, кустарников и лесной подстилки

В Новоайдарском и Станично-Луганском районе продолжаются работы по тушению отдельных очагов тления сухой травы, кустарников и лесной подстилки, угрозы населенным пунктам нет, сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

По сообщению спасателей, 6 сентября в 19.30 возгорание сухой травы, валежника и лесных насаждений между с. Лобачево Новоайдарского района и с. Айдар Станично-Луганского района, возникшее 4 сентября локализован. "Угрозы населенным пунктам нет", – подчеркнули в ГСЧС.

Инженерной техникой создано 12 минерализованных полос для защиты ГРП вблизи с.Лобачево. По состоянию на 7.00 7 сентября открытого огня не наблюдается, осуществляется тушение отдельных очагов тления сухой травы, кустарников и лесной подстилки.

Кроме того, по состоянию на 7.00 7 сентября на территории, где 2 сентября возник и 4 сентября был локализован пожар 3 очагов сухой травы и лесных насаждений в Новоайдарском районе (с. Лобачево, с. Лопаскино и пгт Трехизбенка), открытого огня не наблюдается, осуществляется тушение отдельных очагов тления сухой травы, кустарников и лесной подстилки.

Всего на территории области к тушению пожаров привлечено 111 человек и 27 единиц техники, из них от ГСЧС 105 человек личного состава и 23 единицы техники.

Теги: #пожары #луганская
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