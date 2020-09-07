Более 1,6 млн человек в Японии получили приказ о срочной эвакуации из-за тайфуна "Хайшен"

Более 1,6 млн человек в шести префектурах на юго-западе Японии получили приказ о немедленной эвакуации из-за тайфуна "Хайшен", сообщает телеканал NHK.

По состоянию на 8.30 (2:30 по Киеву) понедельника приказы об эвакуации были отданы префектурам Фукуока, Сага, Нагасаки, Кумамото, Оита и Кагосима.

Рекомендации об эвакуации, как сообщается, также были выданы еще почти 6 млн человек в 11 префектурах Японии.

Чиновники предупреждают о проливных дождях, сильном ветре и высоких волнах, которые принесет тайфун.

Метеорологи сообщают, что в 6 часов утра в понедельник "Хайшен" находился в море в 40 км к юго-западу от города Цусима (префектура Нагасаки). Сила ветра в центре составляет 40 метров в секунду, при порывах - до 60 метров в секунду.

В настоящее время специалисты оценивают его силу как "чрезвычайно мощную".

На данный момент по меньшей мере двадцать четыре человека на острове Кюсю получили ранения.

Отменены 579 внутренних авиарейсов, связывающих острова Кюсю и Сикоку с остальными частями страны. Без света остаются 464 тыс. домохозяйств в регионе Кюсю и 47 тыс.900 в префектуре Ямагути.