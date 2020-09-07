Мэр Одессы: после поднятия танкера Delfi его отбуксируют в Черноморск

Возле Одессы продолжаются работы по поднятию затонувшего танкера Delfi, который планируют отбуксировать в Черноморск, сообщил мэр Одессы Геннадия Труханов.

"Мы перешли к финальному этапу операции по подъёму Delfi. В данный момент заканчивается откачка воды из танкера. После того, как судно сбалансируют, его с помощью баржи и буксира отбуксируют в Черноморск", – написал одесский градоначальник на своей странице в Фейсбуке в воскресенье.

Труханов подчеркнул, что работы по подъему танкера необходимо было организовать раньше.

"Не сомневаюсь в том, что все эти работы можно (и нужно!) было организовать гораздо раньше и не затягивать процесс. Поэтому очень рад, что вопросом занимаются специалисты, а не политические деятели", – написал он.

Как сообщалось, танкер Delfi под флагом Молдовы потерпел бедствие в Одесском заливе в ноябре 2019 года – судно сорвало с якоря. Его владелец должен был до 31 марта 2020 года принять меры для подъема и удаления затонувшего танкера из акватории Одесского морского порта. 1 апреля дело взяла под контроль генпрокурор, а 22 июня прокуратура Одесской области начала уголовное производство по факту непринятия мер по ликвидации последствий экологического загрязнения морской воды нефтепродуктами.

ГП "Администрация морских портов Украины" объявило конкурс на подъем затонувшего на одесском пляже танкера Delfi с начальной суммой 25 млн грн, так как 27 июля этот процесс перешел к государству после неудачных попыток за счет судовладельца, а экспертная комиссия ГСЧС Украины окончательно признала ситуацию как чрезвычайную местного уровня.

11 августа началась подготовка к очередной попытке эвакуации севшего на мель рядом с одесским пляжем "Дельфин" танкера Delfi, которую предпримет компания "Краншип" за средства "Бруклин-Киев".

26 августа 2020 года специалисты ООО "Краншип" поставили затонувший возле одесского пляжа танкер Delfi на ровный киль.

4 сентября работы по поднятию и стабилизации Delfi вновь стали причиной разлива нефтепродуктов.