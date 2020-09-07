События

03:37 07.09.2020

Великобритания и ЕС должны договориться о сделке по Brexit до 15 октября - Джонсон

2 мин читать
Великобритания и ЕС должны договориться о сделке по Brexit до 15 октября - Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что торговая сделка по Brexit с ЕС должна быть заключена до 15 октября, в ином случае ее не будет.

"Если мы не сможем договориться к тому времени, то я не вижу, что между нами будет соглашение о свободной торговле, и мы должны принять это и двигаться дальше", - говорится в заявлении премьер-министра, которое опубликовал его офис.

По мнению Джонсона, если сделка не будет согласована, у Британии будут торговые отношения с ЕС, аналогичные отношениям Евросоюза и Австралии, что будет "хорошим результатом".

"Мы будем иметь полный контроль над нашими законами, нашими правилами и нашими рыболовными водами", - отметил он.

Джонсон добавил, что Великобритания готова найти разумное соглашение с ЕС по практическим вопросам, включая перелеты, грузовые перевозки или научное сотрудничество, даже если торговая сделка не будет достигнута.

"Наши двери никогда не закроются, и мы будем торговать как друзья и партнеры. Но без соглашения о свободной торговле", - пояснил премьер-министр.

Переходный период после Brexit наступил для Великобритании 31 января 2020 года, он продлится до 31 декабря 2020 года. Этот период необходим, чтобы ЕС и Великобритания могли спокойно провести переговоры и согласовали свои будущие отношения. Основной вопрос, который предстоит согласовать Великобритании и Евросоюзу - новое торговое соглашение.

Великобритания отказалась от продления переходного периода и выйдет из Евросоюза 1 января 2021 года.

Переговоры Великобритании и ЕС должны возобновиться во вторник, однако, как указывают европейские СМИ, между сторонами существует целый ряд разногласий.

Теги: #великобритания #ес #brexit #сделка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:45 06.09.2020
Глава Евросовета призвал к созыву многосторонней конференции по восточному Средиземноморью

Глава Евросовета призвал к созыву многосторонней конференции по восточному Средиземноморью

17:40 06.09.2020
В ЕС обсуждают ответные меры на действия Турции в Средиземном море - глава МИД Франции

В ЕС обсуждают ответные меры на действия Турции в Средиземном море - глава МИД Франции

11:47 04.09.2020
Лукашенко не будут вносить в санкционный список ЕС

Лукашенко не будут вносить в санкционный список ЕС

02:21 04.09.2020
Страны ЕС осуждают отравление Навального, оставляют за собой право на санкции

Страны ЕС осуждают отравление Навального, оставляют за собой право на санкции

15:42 03.09.2020
Для санкций ЕС против РФ по инциденту с Навальным необходимы результаты расследования - представитель Борреля

Для санкций ЕС против РФ по инциденту с Навальным необходимы результаты расследования - представитель Борреля

14:58 03.09.2020
Основанием для введения санкций против РФ по инциденту с Навальным должен стать результат расследования, утверждают в ЕС

Основанием для введения санкций против РФ по инциденту с Навальным должен стать результат расследования, утверждают в ЕС

11:38 03.09.2020
Рада разблокировала ратификацию меморандума с ЕС на получение EUR1,2 млрд

Рада разблокировала ратификацию меморандума с ЕС на получение EUR1,2 млрд

05:02 03.09.2020
Офис генпрокурора возобновил расследование уголовных производств, в которых установлены нарушения Европейским судом по правам человека

Офис генпрокурора возобновил расследование уголовных производств, в которых установлены нарушения Европейским судом по правам человека

23:58 02.09.2020
В Грузии ужесточили правила выезда граждан в Европу

В Грузии ужесточили правила выезда граждан в Европу

12:12 02.09.2020
Кулеба заручился поддержкой Северной Македонии на пути интеграции Украины в НАТО и ЕС

Кулеба заручился поддержкой Северной Македонии на пути интеграции Украины в НАТО и ЕС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Провокации НВФ в зоне ООС являются очевидными попытками сорвать режим прекращения огня на Донбассе – Кулеба

На Донбассе погиб военнослужащий ВСУ

Не менее 100 человек задержано в Беларуси на протестных акциях в воскресенье - МВД республики

С начала суток воскресенья российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины, ранен украинский военнослужащий

Двое украинских военнослужащих погибли на минном поле противника в "серой зоне"

ПОСЛЕДНЕЕ

На Буковине 163 новых случая заболевания Covid-19, регион не готов к ослаблению карантина

В Ровенской области зафиксировали 49 новых случаев инфицирования коронавирусом

Член Координационного совета Егоров задержан в Минске

Провокации НВФ в зоне ООС являются очевидными попытками сорвать режим прекращения огня на Донбассе – Кулеба

На акциях протеста в Минске в воскресенье задержано около 200 человек

На Донбассе погиб военнослужащий ВСУ

Не менее 100 человек задержано в Беларуси на протестных акциях в воскресенье - МВД республики

Порошенко на вече поддержал Олега Синютку на должность мэра: Во главе Львова должен быть представитель общенациональной проукраинской силы

С начала суток воскресенья российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины, ранен украинский военнослужащий

Двое украинских военнослужащих погибли на минном поле противника в "серой зоне"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА