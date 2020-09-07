В Ровенской области зафиксировали 49 новых случаев инфицирования коронавирусом

В Ровенской области зафиксировали 49 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, всего 9762 инфицированных, сообщил глава Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль.

"В Ровенской области сейчас имеем 9762 случая заболевания коронавирусной болезни", – написал Коваль на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.

Глава ОГА отметил, что возраст заболевших от 2 до 90 лет.

Кроме того, он добавил, что от COVID-19 умерли 136 человек.

"Преодолели болезнь 7057 человек из большинства районов области", – написал Коваль.

Также он добавил, что в работе лабораторий области остается 700 образцов.