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00:18 07.09.2020

Провокации НВФ в зоне ООС являются очевидными попытками сорвать режим прекращения огня на Донбассе – Кулеба

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Провокации НВФ в зоне ООС являются очевидными попытками сорвать режим прекращения огня на Донбассе – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что в зоне ООС незаконные вооруженные формирования совершили провокации, в результате которых погиб один украинский воин и один был ранен.

"Это очевидные попытки сорвать режим прекращения огня и создать существенные препятствия для процесса мирного урегулирования в целом", – написал он на своей странице в Фейсбуке в воскресенье вечером.

Министр подчеркнул, что Украина выступает за безусловное и неукоснительное соблюдение режима прекращения огня.

"Путь к миру и деоккупации наших территорий тернистый, но начинается он именно тогда, когда молчит оружие", – добавил Кулеба.

Министр также отметил, что Украина в связи с провокациями приняла ряд неотложных мероприятий, предусмотренных Договоренностями Трехсторонней контактной группы от 22 июля 2020 о введении с 27 июля 2020 пакета дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня "а именно немедленно задействует координационный механизм реагирования на нарушения режима прекращения огня при содействии Общего центра контроля и координации, а также проинформировала об инциденте Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине".

Теги: #перемирие #кулеба #оос #донбасс
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