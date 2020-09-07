Провокации НВФ в зоне ООС являются очевидными попытками сорвать режим прекращения огня на Донбассе – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что в зоне ООС незаконные вооруженные формирования совершили провокации, в результате которых погиб один украинский воин и один был ранен.

"Это очевидные попытки сорвать режим прекращения огня и создать существенные препятствия для процесса мирного урегулирования в целом", – написал он на своей странице в Фейсбуке в воскресенье вечером.

Министр подчеркнул, что Украина выступает за безусловное и неукоснительное соблюдение режима прекращения огня.

"Путь к миру и деоккупации наших территорий тернистый, но начинается он именно тогда, когда молчит оружие", – добавил Кулеба.

Министр также отметил, что Украина в связи с провокациями приняла ряд неотложных мероприятий, предусмотренных Договоренностями Трехсторонней контактной группы от 22 июля 2020 о введении с 27 июля 2020 пакета дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня "а именно немедленно задействует координационный механизм реагирования на нарушения режима прекращения огня при содействии Общего центра контроля и координации, а также проинформировала об инциденте Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине".