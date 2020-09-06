На акциях протеста в Минске в воскресенье задержано около 200 человек

Около 200 человек задержано в Минске в воскресенье на несанкционированных акциях протеста, сообщает незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр "Весна".

Список имен размещен на сайте правозащитной организации, он дополняется.

Кроме того, правозащитники сообщают о задержаниях протестующих и в других городах страны, в частности, Гродно, Бресте, Барановичах, Могилеве, Витебске, Пинске, Браславе, Щучине.

Ранее в МВД Беларуси подтвердили, что в целом по республике в воскресенье на несанкционированных массовых мероприятиях задержано свыше 100 человек. Уточненные данные ведомство планирует предоставить в понедельник.