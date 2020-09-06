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21:45 06.09.2020

Глава Евросовета призвал к созыву многосторонней конференции по восточному Средиземноморью

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Глава Евросовета призвал к созыву многосторонней конференции по восточному Средиземноморью

Председатель Евросовета Шарль Мишель в телефонном разговоре в воскресенье с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выдвинул инициативу созыва многосторонней конференции по восточному Средиземноморью, сообщил высокопоставленный чиновник ЕС.

Он пояснил, что разговор состоялся "в связи с ростом напряженности в восточно-средиземноморском регионе".

"Председатель Европейского совета призвал к проведению многосторонней конференции по восточному Средиземноморью с целью поиска мирных и согласованных решений", - сказал журналистам функционер Евросоюза.

По его словам, цель этой инициативы ясна - поиск диалога как единственного способа разрешения текущих споров.

Мишель подчеркнул важность деэскалации конфликта и призвал Турцию воздерживаться от действий, которые нагнетают напряженность.

"Председатель Европейского совета отметил, что ЕС полностью солидарен с Грецией и Кипром, и добавил, что Евросоюз желает конструктивных отношений с Турцией", - продолжил источник.

Чиновник напомнил, что в сентябре состоится Европейский совет, на котором будет обсуждаться ситуация в Средиземноморье и весь спектр отношений ЕС с Турцией. В этом контексте будут рассматриваться и меры воздействия Евросоюза на ситуацию.

Собеседник журналистов также сообщил, что Мишель намерен оставаться в контакте со всеми сторонами.

В последние недели ситуация в восточном Средиземноморье осложнилась в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в этом районе. Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной.

В конце июля министерство обороны Греции сообщало о начале совместных военных учений с Францией, Италией и Кипром в восточном Средиземноморье.

Теги: #ес #инициатива #эрдоган
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