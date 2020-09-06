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19:32 06.09.2020

Не менее 100 человек задержано в Беларуси на протестных акциях в воскресенье - МВД республики

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Не менее 100 человек задержано в Беларуси на протестных акциях в воскресенье - МВД республики

Министерство внутренних дел Беларуси подтверждает задержание не менее 100 человек на протестных акциях в стране в воскресенье.

"Да, были административные задержания участников несанкционированных мероприятий. Они были в течение дня по всей стране. Это более сотни задержанных", - сообщила агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Более полная информация о задержанных будет предоставлена в понедельник, добавила она.

В целом обстановку в МВД назвали "контролируемой". "Главное, что не допущено никаких чрезвычайных происшествий", - заметила Чемоданова.

Незарегистрированный правозащитный центр "Весна" в свою очередь сообщает уже о не менее 130 задержанных участниках акций протеста только в Минске. Список имен размещен на сайте правозащитной организации, он постоянно дополняется.

Кроме того, правозащитники сообщают о задержаниях протестующих и в других городах страны, в частности, Гродно, Бресте, Барановичах, Могилеве, Витебске.

Теги: #задержания #мвд #акции #беларусь
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