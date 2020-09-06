С начала суток воскресенья российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины, ранен украинский военнослужащий

С начала суток воскресенья, 6 сентября, ранение получил украинский военнослужащий, российские наемники дважды нарушили режим тишины вблизи Красногоровки и Шум, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В результате обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных сил Украины, который устранял последствия пожара на позиции подразделения Объединенных сил. Раненому защитнику вовремя оказана медицинская помощь. Военнослужащего доставили в лечебное учреждение", – сказано в вечерней сводке на странице штаба в Фейсбуке в воскресенье.

В сводке подчеркивается, что на 42-й день действия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня российские наемники осуществили прицельный обстрел украинских позиций. В частности, вблизи Красногоровки противник открыл огонь из автоматического станкового гранатомета, выпустив при этом три очереди ВОГ-17.

Кроме того вблизи населенного пункта Шумы зафиксирован один провокационный выстрел из подствольного гранатомета.

"Командование Объединенных сил подчеркивает, что в случае повторного открытия прицельного огня в сторону украинских позиций, Объединенные силы оставляют за собой конституционное право на применение всех сил и средств для сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", – говорится в сообщении.

В то же время главный редактор интернет-издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил на своей странице в Facebook, что в воскресенье, 6 сентября, на Донбассе от пули снайпера погиб украинский военнослужащий, еще двое получили ранения вследствие подрыва автоцистерны.

"В 15.55 близ села Новгородское подорвалась на мине автоцистерна АРС-14, которая выехала к месту тушения пожара. Двое военнослужащих ранены, один из них в тяжелом состоянии. В 17.15 близ села Крымское Новоайдарского района от выстрела снайпера погиб военнослужащий ВСУ", – написал Бутусов.

Агентство "Интерфакс-Украина" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.