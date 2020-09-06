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18:26 06.09.2020

ДВОЕ УКРАИНСКИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПОДОРВАЛИСЬ НА МИННОМ ПОЛЕ ПРОТИВНИКА В "СЕРОЙ ЗОНЕ" – ШТАБ ООС

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ДВОЕ УКРАИНСКИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПОДОРВАЛИСЬ НА МИННОМ ПОЛЕ ПРОТИВНИКА В "СЕРОЙ ЗОНЕ" – ШТАБ ООС

Теги: #всу #оос #взрыв
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Интерфакс-Украина
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