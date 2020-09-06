ДВОЕ УКРАИНСКИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПОДОРВАЛИСЬ НА МИННОМ ПОЛЕ ПРОТИВНИКА В "СЕРОЙ ЗОНЕ" – ШТАБ ООС
ДВОЕ УКРАИНСКИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПОДОРВАЛИСЬ НА МИННОМ ПОЛЕ ПРОТИВНИКА В "СЕРОЙ ЗОНЕ" – ШТАБ ООС
ДВОЕ УКРАИНСКИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПОДОРВАЛИСЬ НА МИННОМ ПОЛЕ ПРОТИВНИКА В "СЕРОЙ ЗОНЕ" – ШТАБ ООС
Кравчук: Украинская сторона четко и последовательно соблюдает режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе
Российские наемники нарушили режим прекращения огня на Донбассе и обстреляли позиции ВСУ, один военный ранен
В Киеве за сутки коронавирус обнаружили еще у 240 человек, 6 больных умерли, госпитализировали 47 – Кличко
Марина Порошенко передала средства защиты от коронавируса университету "Украина", где обучаются около тысячи студентов с инвалидностью
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