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16:35 06.09.2020

Российские наемники нарушили режим прекращения огня на Донбассе и обстреляли позиции ВСУ, один военный ранен

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Российские наемники нарушили режим прекращения огня на Донбассе и обстреляли позиции ВСУ, один военный ранен

Командование Объединенных сил сообщает, что 6 сентября, на 42-й день полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе, российские наемники нарушили договоренности и осуществили прицельный обстрел украинских позиций.

"Враг нагло открыл огонь из автоматического станкового гранатомета, выпустив при этом три очереди ВОГ-17 по подразделению Объединенных сил в районе населенного пункта Красногоровка. В результате обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных сил Украины, который устранял последствия пожара на позиции", - говорится в сообщении, обнародованном на странице пресс-центра ООС в воскресенье днем.

Раненному военному оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

"Такая дерзость противника свидетельствует о том, что вооруженные формирования РФ целенаправленно идут на срыв договоренностей, которые были достигнуты Трехсторонней контактной группой 22 июля. Сегодняшний обстрел в очередной раз доказывает, что так называемое руководство ОРДЛО не имеет цель достичь мира", - говорится в информации.

В пресс-центре ООС добавили, что Объединенные силы дают еще одну возможность так называемым "ДНР" и "ЛНР" выполнить требования, которые были определены ТКГ 22 июля – придерживаться полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

"В противном случае, при следующем обстреле украинских позиций Объединенные силы окажут адекватный отпор противнику из всех имеющихся сил и средств", - подчеркнули в Командовании ООС.

Теги: #всу #оос #обстрелы #раненый
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