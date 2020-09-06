События

16:28 06.09.2020

Масштабный лесной пожар близ с.Воробъевка на Харьковщине ликвидирован – ГСЧС

1 мин читать
Масштабный лесной пожар близ с.Воробъевка на Харьковщине ликвидирован – ГСЧС

Начавшийся 2 сентября в лесном массиве вблизи с. Воробьевка Двуречанского района Харьковской области пожар ликвидирован, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"Общая площадь пройденная огнем составляет 500 га (из них 100 га верхового пожара). По состоянию на 15:00 6 сентября пожар ликвидирован", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте ГЧСЧС Украины в воскресенье.

На месте от ГСЧС остается 46 человек личного состава и 13ед. техники.

Теги: #гсчс #пожар #харьковская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:56 06.09.2020
ГСЧС предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве областей Украины

ГСЧС предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве областей Украины

08:21 06.09.2020
Пожар вблизи с. Гладосово Бахмутского района ликвидирован, жертв и пострадавших нет - ГСЧС

Пожар вблизи с. Гладосово Бахмутского района ликвидирован, жертв и пострадавших нет - ГСЧС

08:13 06.09.2020
Спасатели и военные продолжают тушение лесных и степных пожаров на Луганщине, угрозы населенным пунктам нет - ГСЧС

Спасатели и военные продолжают тушение лесных и степных пожаров на Луганщине, угрозы населенным пунктам нет - ГСЧС

02:37 05.09.2020
Пострадавшим от масштабного пожара в Харьковской области предоставили гуманитарную помощь

Пострадавшим от масштабного пожара в Харьковской области предоставили гуманитарную помощь

20:42 04.09.2020
Житель Харьковской области задержан по подозрению в изнасиловании 11-летней девочки

Житель Харьковской области задержан по подозрению в изнасиловании 11-летней девочки

14:00 04.09.2020
Пожар в Двуречанском лесничестве Харьковской области локализован

Пожар в Двуречанском лесничестве Харьковской области локализован

08:33 04.09.2020
В Двуречанском лесничестве Харьковской области продолжается тушение отдельных очагов тления пожара

В Двуречанском лесничестве Харьковской области продолжается тушение отдельных очагов тления пожара

07:57 04.09.2020
Спасатели и военные продолжают тушение отдельных очагов пожара в трех районах Луганской и Харьковской областей

Спасатели и военные продолжают тушение отдельных очагов пожара в трех районах Луганской и Харьковской областей

05:34 04.09.2020
Во Львове начальника отдела ГСЧС задержали при получении взятки за содействие в устройстве на работу

Во Львове начальника отдела ГСЧС задержали при получении взятки за содействие в устройстве на работу

20:09 03.09.2020
Из-за масштабного пожара в Двуречанском лесничестве в Харьковской области объявлена ЧС регионального уровня – глава обладминистрации

Из-за масштабного пожара в Двуречанском лесничестве в Харьковской области объявлена ЧС регионального уровня – глава обладминистрации

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники нарушили режим прекращения огня на Донбассе и обстреляли позиции ВСУ, один военный ранен

Более 100 тыс. человек вышли на акцию оппозиции в Минске

В Киеве за сутки коронавирус обнаружили еще у 240 человек, 6 больных умерли, госпитализировали 47 – Кличко

Количество болеющих Covid-19 выросло в 22 областях Украины и Киеве

Зеленский: Харьков должен стать украинской Кремниевой долиной

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники нарушили режим прекращения огня на Донбассе и обстреляли позиции ВСУ, один военный ранен

Сообщено о подозрении мужчине, избившему священнослужителя в Киеве – прокуратура

Более 100 тыс. человек вышли на акцию оппозиции в Минске

Колонна сторонников белорусской оппозиции направляется к резиденции Лукашенко

Преимущественно сухо и тепло будет в Украине в начале недели

Власти Австралии из-за ситуации с коронавирусом еще на две недели продлили карантин в Мельбурне

В Киеве за сутки коронавирус обнаружили еще у 240 человек, 6 больных умерли, госпитализировали 47 – Кличко

Марина Порошенко передала средства защиты от коронавируса университету "Украина", где обучаются около тысячи студентов с инвалидностью

В ВСУ за минувшие сутки выявлены 37 новых случаев заболевания COVID-19 – командование Медсил

Количество болеющих Covid-19 выросло в 22 областях Украины и Киеве

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА