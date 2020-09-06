Масштабный лесной пожар близ с.Воробъевка на Харьковщине ликвидирован – ГСЧС

Начавшийся 2 сентября в лесном массиве вблизи с. Воробьевка Двуречанского района Харьковской области пожар ликвидирован, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"Общая площадь пройденная огнем составляет 500 га (из них 100 га верхового пожара). По состоянию на 15:00 6 сентября пожар ликвидирован", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте ГЧСЧС Украины в воскресенье.

На месте от ГСЧС остается 46 человек личного состава и 13ед. техники.