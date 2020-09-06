Сообщено о подозрении мужчине, избившему священнослужителя в Киеве – прокуратура

Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 2 следователи Дарницкого управления полиции ГУ Нацполиции в Киеве сообщили о подозрении мужчине, который, находясь в нетрезвом состоянии, 4 сентября побил служителя церкви вблизи торгового центра на ул.Архитектора Вербицкого.

"Так, в правоохранительные органы столицы обратились неравнодушные граждане, которые стали свидетелями вызывающего поведения напавшего. Из-за словесного конфликта он нанес священнослужителю несколько ударов в лицо, а в дальнейшем, с целью запугивания и унижения лиц, решивших помочь пострадавшему, демонстрировал оружие и нецензурно выражался в их адрес", - сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в воскресенье.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 296 УК Украины - грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом.

Досудебное следствие продолжается.