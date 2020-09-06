Более 100 тыс. человек вышли на акцию оппозиции в Минске

Число участников марша в центре Минска приблизилось к показателям прошлой недели, люди растянулись вдоль проспекта Независимости.

Как сообщают очевидцы, в общей сложности в шествии принимают участие более 100 тыс. человек. Люди продолжают стягиваться с прилегающих улиц.

Митингующие растянулись вдоль всего проспекта Независимости и движутся в направлении площади Государственного флага, где расположена резиденция Александра Лукашенко.

Первые группы людей подошли к оцеплению у резиденции и остановились в нескольких метрах от него.

Силовики развернули там стену из стальных щитов на основе бронированных разведывательно-дозорных машин.

Вместе с тем, в городе начались перебои с интернетом.

Как передает корреспондент "Интерфакса", в разных районах города резко упала скорость передачи данных мобильного и домашнего беспроводного интернета сразу у нескольких мобильных операторов. Фактически, загружать интернет-страницы и пользоваться мессенджерами невозможно.

Тем временем мобильный оператор А1 подтвердил, что скорость передачи данных была снижена по требованию властей. "По распоряжению уполномоченных госорганов в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги. О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным", - говорится в сообщении оператора.