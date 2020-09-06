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14:07 06.09.2020

Преимущественно сухо и тепло будет в Украине в начале недели

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Преимущественно сухо и тепло будет в Украине в начале недели

В ближайшие сутки, 7 сентября, погоду в Украине будет определять сухая и теплая воздушная масса, лишь в западных областях более влажный и прохладный воздух, сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник в большинстве западных и Житомирской областях кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10м/с, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 11-16 °, на побережье морей до 19 °, в восточных областях 8-13 °; днем 25-30 °, на Львовщине, Волыни и Ровенщине 18-23 °.

В Киеве - без осадков; температура ночью 14-16°, днем 27-29°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 07 сентября самая высокая температура днем была 33,0 в 2008г, самая низкая ночью 3,2 в 1914г.

8 сентября ночью в большинстве северных и центральных областей Украины, днем на северо-востоке страны местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в западных областях ночью 7-12°, днем 16-21°; на остальной территории ночью 10-15°, на побережье морей 16-19°; днем 23-28°, в северных и центральных областях 17-22°.

В Киеве 8 сентября ночью небольшой кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 20-22°.

6 сентября в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 19-24°, в Днепре в пределах Киева 21°.

Теги: #укргидрометцентр
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Интерфакс-Украина
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