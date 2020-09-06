В Киеве за сутки коронавирус обнаружили еще у 240 человек, 6 больных умерли, госпитализировали 47 – Кличко

За прошедшие сутки в Киеве коронавирус обнаружили еще у 240 человек, 6 больных умерли, 18 человек выздоровели, написал в воскресенье на своей странице в социальной сети Facebook мэр Киева Виталий Кличкою

"Количество больных коронавирус в Киеве увеличилось за минувшие сутки на 240 человек. Шестеро заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 240 киевлян. На сегодня в столице уже 15 032 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - сообщил Кличко.

Среди заболевших 123 женщины в возрасте от 18 до 93 лет, 102 мужчины в возрасте 21 до 86 лет, 6 девочек от 1 до 16 лет и 9 мальчиков от 4 до 17 лет. Заболели, в частности, 13 медработников.

В больницы столицы госпитализировали 47 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 18 человек. Всего коронавирус преодолели 4 731 житель Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 36, в Дарницком - 33. Но 32 случая в Деснянском районе. Не пренебрегайте правилами, будьте сознательными и осторожными! Берегите себя!", - отметил Кличко.