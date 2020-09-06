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11:39 06.09.2020

Марина Порошенко передала средства защиты от коронавируса университету "Украина", где обучаются около тысячи студентов с инвалидностью

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Марина Порошенко передала средства защиты от коронавируса университету "Украина", где обучаются около тысячи студентов с инвалидностью

 Жена пятого президента Украины Марина Порошенко передала маски и санитайзеры студентам университета "Украина", который, по ее словам, является одним из немногих вузов, который создает все условия для обучения людей с инвалидностью, сообщает в воскресенье пресс-служба "Европейской солидарности".

"Как известно, во время президентской каденции Петра Порошенко его супруга Марина активно занималась внедрением в Украине инклюзивного образования. Сейчас к вопросам социализации детей с особыми образовательными проблемами добавились еще и пробемы защиты от коронавируса. Тем более, что из государственного бюджета педагогам к началу нового учебного года на защиту от вируса власть не выделила ни одной гривни", - отмечается в сообщении.

"Это стало традицией для Фонда Порошенко - обеспечивать безопасность студентов и всех украинцев. Сегодня мы передали и средства личной безопасности - это маски и санитайзеры для университета, чтобы студенты могли лучше учиться и получать новые знания, чтобы потом вся страна гордилась такими замечательными специалистами, которые выходят из этих стен. Для меня лично важно, чтобы именно инклюзивное образование, которое является философией этого заведения, распространилось на все другие учебные заведения по всей Украине", - отметила она.

Президент Открытого международного университета развития человека "Украина" Петр Таланчук рассказал, что сейчас в вузе учится около тысячи людей с инвалидностью. "Университет создавался для людей с инвалидностью в том числе", - отметил глава университета.

В политсиле напомнили, что П.Порошенко и фракция "Евромолидарность" в парламенте требуют от властей ввести страхование педагогов от коронавируса, а также ввести дополнительную оплату труда в случае дополнительной нагрузки на педагогических работников в связи с пандемией. Депутаты уже зарегистрировали соответствующие законопроекты.

С начала пандемии Фонд Порошенко совместно с компанией Рошен и волонтерами закупили более 130 тыс. защитных костюмов для медиков, 10тыс. антивирусных очков, более 50тыс. высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 тыс. продуктовых наборов для людей из уязвимых категорий населения.

"Защитные костюмы от Порошенко получили более 100 медицинских учреждений. У Порошенко в 2020 году на борьбу с пандемией коронавируса уже потрачено более ста миллионов гривень", - добавляют в "Евросолидарности".

Теги: #коронавирус #благотворительность #марина_порошенко
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