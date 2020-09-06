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10:36 06.09.2020

В ВСУ за минувшие сутки выявлены 37 новых случаев заболевания COVID-19 – командование Медсил

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В ВСУ за минувшие сутки выявлены 37 новых случаев заболевания COVID-19 – командование Медсил

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины лабораторно подтверждены 37 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.

"Из них на лечении в учреждениях здравоохранения находится 6 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Восточного региона - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 3 военнослужащих). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - указывается в сообщении.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 31 человек (Киевская область - 18 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Львовская область - 9 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Закарпатская область - 1 военнослужащий, Харьковская область - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего по состоянию на 10:00 6 сентября в ВСУ коронавирусной болезнью болеет - 638 человек. Выздоровели за время пандемии - 1303 человека, летальных исходов - 6.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 662 человека.

Теги: #армия #коронавирус #украина
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