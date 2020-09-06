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10:23 06.09.2020

Количество болеющих Covid-19 выросло в 22 областях Украины и Киеве

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Количество болеющих Covid-19 выросло в 22 областях Украины и Киеве

Количество заболевших коронавирусной болезнью Covid-19 за минувшие сутки выросло в Киеве и 22 из 24 областей Украины, тогда как в 2 областях этот показатель снизился.

Как свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в воскресенье утром, наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (240), Львовской (188), Ивано-Франковской (176), Тернопольской (158) и Черновицкой (151) областях.

В целом за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтвержден 51 новый случай заболевания Covid-19, 1 - смерти и 35 случаев выздоровления, сейчас в области болеет 1 270 человек (на 15 больше за сутки);

- в Волынской области 37 человек заболели, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеет 1 591 человек (на 37 больше за сутки);

- в Днепропетровской области 72 новых случая заболевания, 3 случая смерти и 16 – выздоровления, сейчас болеет 1 379 человек (на 53 больше за сутки);

- в Донецкой области 36 человек заболели, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеет 687 человек (на 36 больше за сутки);

- в Житомирской области 56 человек заболели, 2 - скончались и 91 – выздоровел, сейчас болеет 1 517 человек (на 37 меньше за сутки);

- в Закарпатской области 61 новый случай заболевания, 2 случая смерти и 41 – выздоровления, сейчас болеет 4 248 человек (на 18 больше за сутки);

- в Запорожской области 34 человека заболели, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеет 865 человек (на 34 больше за сутки);

- в Ивано-Франковской области зафиксировано 176 новых случаев заболевания, 4 случая смерти и 10 – выздоровления, сейчас болеет 6 034 человека (на 162 больше за сутки);

- в Киеве 240 новых случаев заболевания, 6 человек умерли и 11 – выздоровели, сейчас болеет 10 068 человек (на 223 больше за сутки);

- в Киевской области 87 человек заболели, 2 – скончались и 84 – выздоровели, сейчас болеет 1 973 человека (на 1 больше за сутки);

- в Кировоградской области 8 человек заболели и 9 – выздоровели, сейчас болеет 87 человек (на 1 меньше за сутки);

- в Луганской области 16 человек заболели и 1 – выздоровел, сейчас болеет 203 человека (на 15 больше за сутки);

- во Львовской области подтверждено 188 новых случаев заболевания Covid-19, 2 случая смерти и 9 случаев выздоровления, сейчас болеют 10 513 человек (на 177 больше за сутки);

- в Николаевской области 77 новых случаев заболевания и 1 случай смерти, сейчас болеет 928 человек (на 76 больше за сутки);

- в Одесской области 120 человек заболели и 1 – умер, сейчас болеет 6 232 человека (на 119 больше за сутки);

- в Полтавской области 29 человек заболели и 3 – выздоровели, сейчас болеет 358 человек (на 26 больше за сутки);

- в Ровенской области 26 новых случаев заболевания, случаев смерти и выздоровления не зафиксировано, сейчас болеет 2 518 человек (на 26 больше за сутки);

- в Сумской области 89 новых случаев заболевания и 3 – выздоровления, сейчас болеет 1 023 человека (на 86 больше за сутки);

- в Тернопольской области 158 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 84 – выздоровления, сейчас болеют 3 717 человек (на 72 больше за сутки);

- в Харьковской области 141 новый случай заболевания, 6 случая смерти и 97 – выздоровления, сейчас болеют 7 203 человека (на 38 больше, чем днем ранее);

- в Херсонской области 32 человека заболели, 1 – скончался и 3 – выздоровели, сейчас болеют 180 человек (на 28 больше за сутки);

- в Хмельницкой области 121 новый случай заболевания и 18 – выздоровления, сейчас болеет 1 551 человек (на 103 больше за сутки);

- в Черкасской области 45 человек заболели, случаев смерти и выздоровления не зафиксировано, сейчас болеет 821 человек (на 45 больше за сутки);

- в Черновицкой области 151 новый случай заболевания, 2 человека умерли и 63 – выздоровели, сейчас болеет 4 203 человека (на 86 больше за сутки);

- в Черниговской области 56 новых случаев заболевания, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеет 1 652 человек (на 56 больше за сутки).

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро воскресенья, 6 сентября, количество зафиксированных новых случаев заболевания коронавирусом Covid-19 снизилось: выявлено 2 107 заболевших, при этом 578 человек выздоровели, 35 ранее заболевших умерли. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 70 821 человек, что на 1 494 больше, чем днем ранее.

 

Теги: #снбо #коронавирус
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