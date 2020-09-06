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09:56 06.09.2020

ГСЧС предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве областей Украины

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ГСЧС предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве областей Украины

 В ближайшие дни в большинстве регионов Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности, предупреждают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 6-7 сентября в южной части, восточных, центральных областях и большинстве районов Сумской области чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении, обнародованном в воскресенье утром на сайте ГСЧС Украины.

Теги: #гсчс #пожарная_опасность
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