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08:21 06.09.2020

Пожар вблизи с. Гладосово Бахмутского района ликвидирован, жертв и пострадавших нет - ГСЧС

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Пожар вблизи с. Гладосово Бахмутского района ликвидирован, жертв и пострадавших нет - ГСЧС

Пожар вблизи с. Гладосово Бахмутского района Донецкой области ликвидирован, жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"5 сентября в 12 часов. 50 мин. вблизи с. Гладосово Бахмутского района возник пожар сухой травы. В 20 ч. 35 мин. пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. В результате пожара уничтожено 6 домов (из них 2 жилых). Благодаря решительным и оперативным действиям пожарных подразделений ГСЧС удалось спасти 12 жилых домов", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в воскресенье утром.

К тушению привлекалось 25 человек и 7 единиц техники, из них от ГСЧС 21 человек личного состава и 5 единиц техники.

Теги: #донецкая #украина #пожар
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