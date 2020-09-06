Спасатели и военные продолжают тушение лесных и степных пожаров на Луганщине, угрозы населенным пунктам нет - ГСЧС

В Луганской области спасатели и военные продолжают тушение лесных и степных пожаров, угрозы населенным пунктам нет, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"4 сентября пожар 3 ячеек сухой травы и лесных насаждений в Новоайдарском районе (с. Лобачево, с. Лопаскино и пгт Трехизбенка), которые возникли 2 сентября, локализован. Открытого огня не наблюдается, осуществляется тушение отдельных очагов тления сухой травы, кустарников и лесной подстилки", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в воскресенье утром.

Кроме того в пятницу вечером между с. Лобачево Новоайдарского района и с. Айдар Станично-Луганского района возникло возгорание сухой травы, валежника и лесного массива.

В ГСЧС отметили, из-за пожаров угрозы населенным пунктам нет.

"По состоянию на 7 ч. 6 сентября угрозы населенным пунктам нет. Инженерной техникой создано 12 минерализованных полос для защиты ГРП вблизи с. Лобачево. Осуществляется тушение по периметру пожара в доступных местах", - отметили в ГСЧС.

Всего на территории области к тушению пожаров привлечено 359 человек и 90 единиц техники, из них от ГСЧС 291 человек личного состава и 67 единиц техники.