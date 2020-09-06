Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе в субботу не нарушали – штаб ООС

В субботу, 5 сентября, российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 5 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохранялся по всей линии разграничения", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

В штабе ООС отметили, что режим тишины сохраняется и с начала текущих суток, 6 сентября.

"С начала текущих суток, 6 сентября, введенный режим тишины сохраняется в полной мере. В полосах ответственности наших бригад не зафиксировано ни одной вооруженной провокации или обстрела. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - подчеркнули в штабе ООС.

Параллельно с выполнением боевых задач подразделения из состава Объединенных сил и других составляющих сил обороны локализуют масштабные лесные и степные пожары на Луганщине.

"По состоянию на утро ликвидирован огонь и вблизи Верхнеторецкого. Однако во время тушения пожара огнем были отрезаны от остального личного состава двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Поиски бойцов продолжаются. Сейчас продолжают тушить пожар вблизи Луганского, а в районе населенных пунктов Трехизбенка - Лопаскино - Лобачево ячейки возгорания удалось локализовать", - подытожили в штабе ООС.