За сутки в Казахстане выявлено 76 случаев заражения COVID-19, девять человек скончались

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 76 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 45 активных и 31 бессимптомный, сообщила в воскресенье межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению COVID-19.

Сутками ранее в республике было выявлено 104 случая.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 99 тыс. 523 человека.

В свою очередь Минздрав Казахстана сообщил, что за последние сутки зарегистрировано девять случаев смерти от коронавирусной инфекции, число жертв COVID-19 увеличилось до 1627 человек.

"На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 5 151 человек, среди которых 31 ребенок. В стационарах находятся 2761 пациент, на амбулаторном уровне - 2390. 147 человек находятся в тяжелом состоянии, 18 - крайней степени тяжести, 24 - на аппаратах ИВЛ", - говорится в сводке Минздрава.