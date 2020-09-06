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06:13 06.09.2020

В Ровенской области зафиксировали 30 новых случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

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В Ровенской области зафиксировали 30 новых случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

В Ровенской области зафиксировали еще 30 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, всего 9685 инфицированных, сообщил глава Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль.

"По состоянию на вечер 5 сентября на Ровенщине зарегистрировано 30 новых случаев заболевания COVID-19…Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 9685 случаев заболевания коронавирусной болезнью", - написал Коваль на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Кроме того, он добавил, что от COVID-19 умерли 135 человек.

"Преодолел болезнь 7021 человек. Сегодня выписаны 14 граждан с Млинивского, Демидовского и Острожского районов", -  написал он.

Также он добавил, что в работе лабораторий области остается 350 образцов.

 

Теги: #коронавирус #ровенская #украина
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