В Ровенской области зафиксировали 30 новых случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

В Ровенской области зафиксировали еще 30 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, всего 9685 инфицированных, сообщил глава Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль.

"По состоянию на вечер 5 сентября на Ровенщине зарегистрировано 30 новых случаев заболевания COVID-19…Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 9685 случаев заболевания коронавирусной болезнью", - написал Коваль на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Кроме того, он добавил, что от COVID-19 умерли 135 человек.

"Преодолел болезнь 7021 человек. Сегодня выписаны 14 граждан с Млинивского, Демидовского и Острожского районов", - написал он.

Также он добавил, что в работе лабораторий области остается 350 образцов.