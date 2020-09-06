На Буковине лабораторно подтвердили 151 новый случай инфицирования коронавирусом – глава ОГА

За минувшие сутки в Черновицкой области зафиксировано 151 новый случай коронавирусной болезни, выздоровели 63 ранее заболевших, сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

"Количество больных на Буковине пересекло отметку в 11000, а число умерших уже приближается к 300. Среди тех, чью жизнь забрал коронавирус, больше всего людей в возрастной группе от 60 до 69 лет, таких 86. Но есть и молодые, так, 9 умершим было только от 30 до 39", - написал Осачук на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Глава ОГА призвал жителей области придерживаться простых правил, чтобы избежать инфицирования.

"Ученые всего мира говорят о непредсказуемости и коварстве вируса SARS-CoV-2. Неизвестно, как он будет вести себя в организме, и какие осложнения вызовет. Но есть то, что мы знаем точно. Это простые правила, которых следует придерживаться, чтобы избежать инфицирования", - подытожил Осачук.