В Черновицкой области с пищевым отравлением госпитализировали 9 человек, шестеро из которых дети - полиция

В Черновицкой области полиция расследует массовое отравление пищевыми продуктами девяти членов одной семьи, шестеро из которых дети, сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

"Сегодня, 5 сентября, в полицию поступило сообщение от дежурного врача о том, что в приемное отделение Сторожинецкой районной больницы обратились трое взрослых и шестеро детей с пищевым отравлением. Все они являются членами одной семьи", - говорится в сообщении.

Все пострадавшие проживают в селе Сруб-Комаровский Сторожинецкого района, самому младшему ребенку всего три месяца

"По словам потерпевших, причиной их состояния могут быть просроченные продукты питания. Сейчас все они находятся в больнице под наблюдением медицинских работников. Состояние пострадавших удовлетворительное, угрозы жизни нет", - добавили в полиции.

Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 325 УК (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.