События

22:55 05.09.2020

"Укрзализныця" планирует запуск интерактивной карты движения поездов – глава УЗ

2 мин читать
"Укрзализныця" планирует запуск интерактивной карты движения поездов – глава УЗ

АО "Укрзализныця" (УЗ) планирует автоматизировать процессы движения поездов за счет запуска интерактивной карты движения, сообщил глава УЗ Владимир Жмак на своем Telegram-канале по итогам первого заседания правления после своего назначения.

Он отчитался о своей первой неделе работы в компании и озвучил ряд планов "Укрзализныци" по оптимизации движения.

"Сейчас мы уже можем говорить о наличии решений по вопросам пропускной способности отдельных ключевых участков и тягового потенциала, необходимого для обеспечения перевозок, по увеличению плеча обслуживания одним локомотивом, по электрификации определенных участков с целью высвобождения тепловозов и улучшения эксплуатационной работы",- отметил Жмак.

По его словам, в результате воплощения этих решений "Укрзализныця" сможет высвободить локомотивы с одних участков и передать их для использования на других - где есть нехватка тяги. Что, в свою очередь, позволит перевозить больше грузов и доставлять их быстрее, и сделает УЗ более привлекательной и удобной для бизнеса.

"Следующий шаг - запуск интерактивной карты движения, что позволит автоматизировать процессы движения и отслеживать их в реальном времени 24/7. Пакет решений уже готов для обсуждения на заседании правления компании", - подчеркнул Жмак.

Как сообщалось,  правление "Укрзализныци" разрабатывает программы стратегического планирования развития компании.

Ранее Жмак также сообщил, что государство может выделить почти 3,3 млрд грн на закупку вагонов для "Укрзализныци" и 1,2 млрд на модернизацию инфраструктуры.

Теги: #планы #укрзализныця #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:35 05.09.2020
Экстренное заседание политической подгруппы ТКГ должно зафиксировать, что прекращения огня на Донбассе должно быть самым важным для всех сторон - Кравчук

Экстренное заседание политической подгруппы ТКГ должно зафиксировать, что прекращения огня на Донбассе должно быть самым важным для всех сторон - Кравчук

21:25 05.09.2020
Украинская сторона нарушений договоренностей в населенном пункте Шумы не осуществляла – командующий ООС

Украинская сторона нарушений договоренностей в населенном пункте Шумы не осуществляла – командующий ООС

20:44 05.09.2020
Украина созывает внеочередное заседание трехсторонней контактной группы - Кулеба

Украина созывает внеочередное заседание трехсторонней контактной группы - Кулеба

19:19 05.09.2020
Артиллерийский катер "Костополь" включен в состав ВМС Украины

Артиллерийский катер "Костополь" включен в состав ВМС Украины

14:43 05.09.2020
Украина впервые за 12 лет поставляет пшеницу в Саудовскую Аравию

Украина впервые за 12 лет поставляет пшеницу в Саудовскую Аравию

10:44 05.09.2020
В Украине стартовала избирательная кампания по местных выборам

В Украине стартовала избирательная кампания по местных выборам

10:42 05.09.2020
В Украине стартовала избирательная кампания по местных выборам

В Украине стартовала избирательная кампания по местных выборам

08:27 05.09.2020
Пожары в экосистемах Луганщины ликвидированы, а на Харьковщине локализованы

Пожары в экосистемах Луганщины ликвидированы, а на Харьковщине локализованы

08:15 05.09.2020
В Харькове трое мужчин ограбили офис и избили предпринимателя

В Харькове трое мужчин ограбили офис и избили предпринимателя

07:27 05.09.2020
Российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина созывает внеочередное заседание трехсторонней контактной группы - Кулеба

Российские наемники на Донбассе продолжают соблюдать режим тишины

В Кривом Роге сын кандидата в мэры от "Слуги народа" Шевчика сбил ребенка на пешеходном переходе

В повестку очередной сессии Генассамблеи ООН включили вопрос о ситуации в Крыму и на Донбассе

В зоне проведения ООС нарушений режима тишины не зафиксировано

ПОСЛЕДНЕЕ

"Женский марш мира" в Минске обошелся без задержаний

Соратница Тихановской Ковалькова уехала из Беларуси в Польшу

Российские наемники на Донбассе продолжают соблюдать режим тишины

Милиция задержала порядка 30 человек в Минске за участие в акциях протеста

"Женский марш мира" проходит в центре Минска

В Кривом Роге сын кандидата в мэры от "Слуги народа" Шевчика сбил ребенка на пешеходном переходе

В Запорожской области мужчина бросился с ножом на односельчан, 18-летний юноша в реанимации

В Минске проходят задержания студентов

В повестку очередной сессии Генассамблеи ООН включили вопрос о ситуации в Крыму и на Донбассе

В Чехии выявили рекордное число зараженных COVID-19 за сутки, почти 800 человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА