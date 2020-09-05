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21:35 05.09.2020

Экстренное заседание политической подгруппы ТКГ должно зафиксировать, что прекращения огня на Донбассе должно быть самым важным для всех сторон - Кравчук

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Экстренное заседание политической подгруппы ТКГ должно зафиксировать, что прекращения огня на Донбассе должно быть самым важным для всех сторон - Кравчук

Экстренное заседание политической подгруппы Трехсторонней контактной группы, которое состоится в ближайшие часы, должно еще раз зафиксировать, что прекращение огня на Донбассе является и должно быть самым важным для всех сторон, отмечает глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук.

"В этом году наконец удалось с 27 июля остановить боевые действия в Донбассе. Это безусловно важное достижением для всех в Украине - как на свободной территории, так и на оккупированной", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в субботу.

Кравчук указал, что заявления представителя так называемой "ДНР" Дениса Пушилина являются ничем иным, как желанием обострить ситуацию на Донбассе.

"И это понятно для каждого - в том числе для миллионов украинцев, которые остаются в оккупации. Они видят, кто снова хочет разжечь боевые действия", - подчеркнул он.

Теги: #ткг #кравчук #украина
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