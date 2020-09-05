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21:25 05.09.2020

Украинская сторона нарушений договоренностей в населенном пункте Шумы не осуществляла – командующий ООС

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Украинская сторона нарушений договоренностей в населенном пункте Шумы не осуществляла – командующий ООС

Украинская сторона нарушений договоренностей в населенном пункте Шумы не осуществляла, обвинения не соответствует действительности и являются провокационными, сообщил командующий ООС генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

"Командующим Объединенных сил, вместе с руководителем украинской стороны СЦКК проведена проверка фактов, изложенных в заявлении так называемого главы "ДНР" по оборудованию украинской стороной инженерных сооружений в районе населенного пункта Шумы Донецкой области...По результатам проверки установлено, что эти обвинения не соответствует действительности и является провокационным и влечет за собой политическую составляющую, которая имеет целью срыв договоренностей, которые были достигнуты 22 июля 2020 трехсторонней контактной группой о дополнительных мерах по соблюдению полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

Кравченко отметил, что за  указанный период украинская сторона нарушений договоренностей в населенном пункте Шумы не осуществляла, как и противоположная сторона.

Командующий ООС подчеркнул, что если противник вознамерится открыть огонь по украинским позициям, Командование Объединенных сил оставляет за собой право адекватного ответа всеми имеющимися силами и средствами.

"В случае применения огневого воздействия вооруженными формированиями Российской Федерации по территории Украины, Командование Объединенных сил оставляет за собой конституционное право на защиту территориальной целостности Украины с предоставлением адекватного ответа всеми имеющимися силами и средствами", - подытожил Кравченко.

Теги: #командующий #оос #украина
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