Артиллерийский катер "Костополь" включен в состав ВМС Украины

После успешного завершения всех этапов заводских и государственных испытаний в состав Военно-Морских сил Украины включен малый бронированный артиллерийский катер "Костополь", сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Костополь" это 7-й из серии катеров проекту 58155, который построен на судостроительном предприятии "Кузня на Рыбальском".

"На катере установлено современное навигационное и радиолокационное оборудование и вооружение для поражения целей противника. "Костополь", как, впрочем и другие МБАКы, малозаметный для радиолокационных и инфракрасных средств противника. Кроме того, катер оснащен системой защиты от наведения оружия противника и системой автоматической постановки дымовых и тепловых завес", - говорится в сообщении, на официальном сайте Минобороны Украины в субботу.

Катер получил свое имя в честь одноименного города Костополь Ровенской области, где родился и проживал морской пехотинец Алексей Кондратюк. Украинский воин героически погиб, выполняя боевое задание под Мариуполем Донецкой области 17 марта 2017.