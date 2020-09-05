События

19:19 05.09.2020

Артиллерийский катер "Костополь" включен в состав ВМС Украины

1 мин читать
Артиллерийский катер "Костополь" включен в состав ВМС Украины

После успешного завершения всех этапов заводских и государственных испытаний в состав Военно-Морских сил Украины включен малый бронированный артиллерийский катер "Костополь", сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Костополь" это 7-й из серии катеров проекту 58155, который построен на судостроительном предприятии "Кузня на Рыбальском".

"На катере установлено современное навигационное и радиолокационное оборудование и вооружение для поражения целей противника. "Костополь", как, впрочем и другие МБАКы, малозаметный для радиолокационных и инфракрасных средств противника. Кроме того, катер оснащен системой защиты от наведения оружия противника и системой автоматической постановки дымовых и тепловых завес", - говорится в сообщении, на официальном сайте Минобороны Украины в субботу.

Катер получил свое имя в честь одноименного города Костополь Ровенской области, где родился и проживал морской пехотинец Алексей Кондратюк. Украинский воин героически погиб, выполняя боевое задание под Мариуполем Донецкой области 17 марта 2017.

 

 

Теги: #катер #вмс #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:43 05.09.2020
Украина впервые за 12 лет поставляет пшеницу в Саудовскую Аравию

Украина впервые за 12 лет поставляет пшеницу в Саудовскую Аравию

10:44 05.09.2020
В Украине стартовала избирательная кампания по местных выборам

В Украине стартовала избирательная кампания по местных выборам

10:42 05.09.2020
В Украине стартовала избирательная кампания по местных выборам

В Украине стартовала избирательная кампания по местных выборам

08:27 05.09.2020
Пожары в экосистемах Луганщины ликвидированы, а на Харьковщине локализованы

Пожары в экосистемах Луганщины ликвидированы, а на Харьковщине локализованы

08:15 05.09.2020
В Харькове трое мужчин ограбили офис и избили предпринимателя

В Харькове трое мужчин ограбили офис и избили предпринимателя

07:27 05.09.2020
Российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

06:32 05.09.2020
В Николаевской области столкнулись легковушка и грузовик, пострадали пять человек

В Николаевской области столкнулись легковушка и грузовик, пострадали пять человек

03:29 05.09.2020
В Донецкой области за сутки выявили 13 новых случаев инфицирования коронавирусом

В Донецкой области за сутки выявили 13 новых случаев инфицирования коронавирусом

02:37 05.09.2020
Пострадавшим от масштабного пожара в Харьковской области предоставили гуманитарную помощь

Пострадавшим от масштабного пожара в Харьковской области предоставили гуманитарную помощь

00:41 05.09.2020
Fitch подтвердил рейтинг Украины "B"

Fitch подтвердил рейтинг Украины "B"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники на Донбассе продолжают соблюдать режим тишины

В Кривом Роге сын кандидата в мэры от "Слуги народа" Шевчика сбил ребенка на пешеходном переходе

В повестку очередной сессии Генассамблеи ООН включили вопрос о ситуации в Крыму и на Донбассе

В зоне проведения ООС нарушений режима тишины не зафиксировано

Москва внесла Порошенко в санкционный список

ПОСЛЕДНЕЕ

Соратница Тихановской Ковалькова уехала из Беларуси в Польшу

Российские наемники на Донбассе продолжают соблюдать режим тишины

Милиция задержала порядка 30 человек в Минске за участие в акциях протеста

"Женский марш мира" проходит в центре Минска

В Кривом Роге сын кандидата в мэры от "Слуги народа" Шевчика сбил ребенка на пешеходном переходе

В Запорожской области мужчина бросился с ножом на односельчан, 18-летний юноша в реанимации

В Минске проходят задержания студентов

В повестку очередной сессии Генассамблеи ООН включили вопрос о ситуации в Крыму и на Донбассе

В Чехии выявили рекордное число зараженных COVID-19 за сутки, почти 800 человек

В зоне проведения ООС нарушений режима тишины не зафиксировано

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА