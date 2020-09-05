События

18:56 05.09.2020

Соратница Тихановской Ковалькова уехала из Беларуси в Польшу

1 мин читать

Соратница лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Ольга Ковалькова покинула Беларусь, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе координационного совета оппозиции.

"Подтверждаем, Ольга находится сейчас в Варшаве. В самое ближайшее время будет комментарий от Ольги", - сказали в пресс-службе.

Ковалькова является членом президиума Координационного совета белорусской оппозиции. В конце августа она была приговорена к 10 суткам ареста по обвинению в организации несанкционированного мероприятия.

В Беларуси почти месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Его основной соперник Светлана Тихановская вскоре после выборов уехала в Литву с ведома белорусских властей.

Самые массовые акции протеста состоялись в Минске 16 и 23 августа. В ходе акций в общей сложности были задержаны более 7 тыс. человек.

18 августа сторонники Тихановской создали Координационный совет белорусской оппозиции с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Власти Беларуси считают этот орган неконституционным.

Теги: #оппозиция #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:22 05.09.2020
Милиция задержала порядка 30 человек в Минске за участие в акциях протеста

Милиция задержала порядка 30 человек в Минске за участие в акциях протеста

16:18 05.09.2020
"Женский марш мира" проходит в центре Минска

"Женский марш мира" проходит в центре Минска

14:47 05.09.2020
В Минске проходят задержания студентов

В Минске проходят задержания студентов

12:23 05.09.2020
Минобразования Беларуси решило усилить контроль доступа в вузы после исполнения студентами "Марсельезы"

Минобразования Беларуси решило усилить контроль доступа в вузы после исполнения студентами "Марсельезы"

09:17 05.09.2020
Польша предоставит отчисленным белорусским студентам возможность обучения - Цепкало

Польша предоставит отчисленным белорусским студентам возможность обучения - Цепкало

00:00 05.09.2020
Любые шаги в отношении Беларуси должны быть рассчитанными и эффективными, а не просто лозунгами

Любые шаги в отношении Беларуси должны быть рассчитанными и эффективными, а не просто лозунгами

23:51 04.09.2020
Великобритания поддерживает гражданское общество и независимые СМИ в Беларуси

Великобритания поддерживает гражданское общество и независимые СМИ в Беларуси

21:21 04.09.2020
Кулеба в Совете Безопасности ООН: для восстановления стабильности в Беларуси нужны диалог и уважение прав человека

Кулеба в Совете Безопасности ООН: для восстановления стабильности в Беларуси нужны диалог и уважение прав человека

21:17 04.09.2020
Цепкало хочет инициировать международный суд над Лукашенко

Цепкало хочет инициировать международный суд над Лукашенко

20:36 04.09.2020
Очередные акции протеста в Минске привели к новым задержаниям

Очередные акции протеста в Минске привели к новым задержаниям

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники на Донбассе продолжают соблюдать режим тишины

В Кривом Роге сын кандидата в мэры от "Слуги народа" Шевчика сбил ребенка на пешеходном переходе

В повестку очередной сессии Генассамблеи ООН включили вопрос о ситуации в Крыму и на Донбассе

В зоне проведения ООС нарушений режима тишины не зафиксировано

Москва внесла Порошенко в санкционный список

ПОСЛЕДНЕЕ

Артиллерийский катер "Костополь" включен в состав ВМС Украины

Российские наемники на Донбассе продолжают соблюдать режим тишины

В Кривом Роге сын кандидата в мэры от "Слуги народа" Шевчика сбил ребенка на пешеходном переходе

В Запорожской области мужчина бросился с ножом на односельчан, 18-летний юноша в реанимации

В повестку очередной сессии Генассамблеи ООН включили вопрос о ситуации в Крыму и на Донбассе

В Чехии выявили рекордное число зараженных COVID-19 за сутки, почти 800 человек

В зоне проведения ООС нарушений режима тишины не зафиксировано

В большинстве областей Украины в ближайшие сутки установится сухая теплая погода - Укргидрометцентр

В Харькове неизвестный бросил гранату во двор частного дома

В ВСУ за минувшие сутки выявлены 50 новых случаев заболевания COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА